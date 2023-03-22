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Парламент Швейцарии приостановил рассмотрение вопроса реэкспорта оружия до следующего года

Среда, 22 марта 2023, 07:39

Парламентские дебаты в Швейцарии по реэкспорту военного оборудования и оружия третьим странам зашли в тупик, их отложили на следующий год.

Об этом пишет SwissInfo, сообщает "Европейская правда".

Комитет по вопросам политики безопасности (SIK-S) Национального совета парламента Швейцарии (нижней палаты) принял решение сначала хочет обсудить вопрос с экспертами. Эти слушания должны состояться в мае следующего года.

В пользу этой процедуры проголосовали 7 членов комитета, против были 4 и один воздержался. Таким образом комитет приостановил обсуждение всех дел, связанных с реэкспортом швейцарских военных материалов.

SIK-S хочет пригласить экспертов и прояснить с ними вопрос. Речь идет о процедуре Организации Объединенных Наций "Единство ради мира" и ее имплементации в швейцарскую правовую систему, законодательство и политику нейтралитета.

Ранее стало известно, что правительство Швейцарии не будет менять свою давнюю политику, запрещающую передачу оружия швейцарского производства в третьи страны, в частности в Украину.

Напомним, 8 марта нижняя палата парламента Швейцарии подтвердила, что передача швейцарских танковых боеприпасов в Украину по требованию Берлина должна оставаться под запретом.

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Швейцария

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