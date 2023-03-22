Парламент Швейцарії призупинив розгляд питання реекспорту зброї до наступного року

Парламентські дебати у Швейцарії щодо реекспорту військового обладнання та зброї третім країнам зайшли в глухий кут, їх відклали на наступний рік.

Про це пише SwissInfo, повідомляє "Європейська правда".

Комітет з питань політики безпеки (SIK-S) Національної ради парламенту Швейцарії (нижньої палати) прийняв рішення спочатку хоче обговорити питання з експертами. Ці слухання мають відбутися в травні наступного року.

На користь цієї процедури проголосували 7 членів комітету, проти були 4 і один утримався. Таким чином комітет призупинив обговорення всіх справ, пов'язаних з реекспортом швейцарських військових матеріалів.

SIK-S хоче запросити експертів і прояснити з ними питання. Йдеться про процедуру Організації Об'єднаних Націй "Єдність заради миру" та її імплементацію у швейцарську правову систему, законодавство і політику нейтралітету.

Нещодавно уряд Швейцарії заявив, що не змінюватиме свою давню політику, що забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.

Нагадаємо, 8 березня нижня палата парламенту Швейцарії підтвердила, що передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Берліна має залишатися під забороною.

Пізніше стало відомо, що Швейцарія утилізує зенітну зброю - наразі влада утилізує 60 оборонних систем, перший транш системи озброєнь "Рапіра" вже демонтовано.