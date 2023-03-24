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Во Франции госслужащим запретили использовать развлекательные приложения, в частности TikTok

Пятница, 24 марта 2023, 13:34

Правительство Франции в пятницу запретило устанавливать и использовать все так называемые развлекательные приложения на рабочих телефонах 2,5 миллиона государственных служащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Этот запрет касается китайского приложения TikTok, а также таких сервисов, как Netflix или Candy Crush, уточнили в министерстве цифровых технологий.

Эти приложения "не имеют достаточного уровня кибербезопасности и защиты данных для использования на правительственном оборудовании", говорится в заявлении министра государственной службы Станисласа Герини.

"Этот запрет применяется без промедлений и унифицированным способом", - заявил министр.

Исключения будут предоставляться "для профессиональных нужд, таких как институциональная коммуникация администрации".

"Правительство должно защитить Францию от любого возможного нападения на ее безопасность и суверенитет", - добавил министр цифровых технологий Жан-Ноэль Барро.

Отметим, что в последние недели некоторые европейские страны начали запрещать пользоваться TikTok чиновникам и госслужащим из соображений безопасности, а Еврокомиссия дала соответствующее распоряжение в прошлом месяце.

Накануне профильные комитеты обеих палат парламента Великобритании - Палаты общин и Палаты лордов - в четверг приняли решение запретить использование китайского приложения TikTok из соображений кибербезопасности.

Tiktok находится под усиленным вниманием из-за вопросов безопасности и конфиденциальности данных, поскольку есть опасения, что оно может быть использовано для продвижения китайской пропаганды или сбора данных о пользователях, что само приложение категорически отрицает.

Больше об этом читайте в статье Крестовый поход против TikTok: почему ЕС и США ограничивают использование китайской платформы или смотрите в видео.

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Франция кибербезопасность

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