Єврокомісія заборонила співробітникам користуватися TikTok

Європейська комісія заборонила своїм співробітникам користуватися китайською соціальною мережею TikTok з міркувань безпеки.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Високопоставлений чиновник повідомив, що в четвер вранці всім співробітникам було наказано видалити TikTok зі своїх службових пристроїв, а також видалити додаток зі своїх особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов'язані з роботою.

Крім того, співробітники можуть видалити пов'язані з роботою програми зі своїх особистих телефонів, якщо вони наполягають на збереженні TikTok.

"Щоб захистити дані Комісії та підвищити її кібербезпеку, Рада з корпоративного управління ЄК вирішила призупинити роботу додатка TikTok на корпоративних та особистих пристроях, зареєстрованих у службі мобільних пристроїв Комісії", - йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам у четвер вранці.

Чиновники повинні видалити додаток для обміну відео "за першої ж нагоди" і до 15 березня. "Починаючи з 15 березня, пристрої з встановленим додатком вважатимуться такими, що не відповідають корпоративному середовищу", - йдеться в електронному листі.

Інші інституції Європейського Союзу, в тому числі Рада і Парламент, ймовірно, з часом також заборонять китайський додаток, хоча, зокрема, Парламенту може знадобитися набагато більше часу, щоб впровадити таку політику.

Західні уряди все більше стурбовані свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її спецслужбам збирати величезні обсяги даних по всьому світу - з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об'єктах.

Нагадаємо, уряд Нідерландів доручив своїм спецслужбам вивчити ризики використання додатка TikTok на урядових телефонах.

Адміністрація Палати представників Конгресу США слідом за Сенатом заборонила використовувати TikTok на робочих пристроях.