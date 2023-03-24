В Молдове проверят заявление депутата партии "Шор" о "военной провокации" Кишинева

Генеральная прокуратура Молдовы проанализирует заявления заместителя председателя пророссийской партии "Шор" Марины Таубер о том, что Кишинев якобы готовит военные провокации.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Publika.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры Молдовы Виолина Морару, выступление Таубер будет проверено на предмет того, не нарушает ли оно правовые нормы, после чего ведомство объявит о своем решении.

Ранее в пятницу Таубер заявила, что власти Молдовы, лично президент Майя Санду и премьер Дорин Речан, планируют военную провокацию в приднестровском регионе 17 апреля, на следующий день после Пасхи.

Она также со ссылкой на "международные спецслужбы" заявила, что на прошлой неделе молдавские власти отправили в Румынию по 10 тысяч полицейских и армейских униформ, чтобы "международный контингент принял участие в военных действиях".

Представители правительства и парламента назвали заявления Таубер ложными и не соответствующими действительности.

"Госпожа Таубер пытается прикрыть перед теми, кто ее финансирует, полный провал проплаченных протестов. Государственные институты работают над тем, чтобы предотвратить эти провокации и держать ситуацию под контролем", - прокомментировал представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове время от времени распространяются слухи о якобы готовящейся военной провокации в так называемом "Приднестровье".

Еще в феврале Минобороны России распространило ложную информацию, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Позже вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян опроверг заявления российской пропаганды и представителей непризнанного "Приднестровья" о том, что Кишинев совместно с Киевом готовит военное вторжение на левый берег Днестра.

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