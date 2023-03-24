У Молдові можуть покарати депутатку партії "Шор" через заяви про "військову провокацію" Кишинева

Генеральна прокуратура Молдови проаналізує заяви заступниці голови проросійської партії "Шор" Марини Таубер про те, що Кишинів нібито готує військові провокації.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Publika.

Як повідомила речниця генпрокуратури Молдови Віоліна Морару, виступ Таубер буде перевірений на предмет того, чи не порушує він правові норми, після чого відомство оголосить про своє рішення.

Раніше в п’ятницю Таубер заявила, що влада Молдови, особисто президентка Мая Санду і прем’єр Дорін Речан, планують військову провокацію в придністровському регіоні 17 квітня, на наступний день після Великодня.

Вона також із посиланням на "міжнародні спецслужби" заявила, що минулого тижня Молдовська влада відправила до Румунії по 10 тисяч поліцейських та армійських уніформ, аби "міжнародний контингент взяв участь у воєнних діях".

Представники уряду й парламенту назвали заяви Таубер неправдивими і такими, що не відповідають дійсності.

"Пані Таубер намагається прикрити перед тими, хто її фінансує, повний провал проплачених протестів. Державні інституції працюють над тим, щоб запобігти цим провокаціям і тримати ситуацію під контролем", – прокоментував речник уряду Молдови Даніель Воде.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Молдові час від часу поширюються чутки про нібито підготовку військової провокації в так званому "Придністров’ї".

Ще в лютому Міноборони Росії поширило неправдиву інформацію, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

Пізніще віцепрем’єр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян спростував заяви російської пропаганди й представників невизнаного "Придністров’я" про те, що Кишинів спільно з Києвом готує військове вторгнення на лівий берег Дністра.

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