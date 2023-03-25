Ватикан вернул Греции три фрагмента скульптур Парфенона

Ватикан в качестве "жеста дружбы" вернул Греции три фрагмента скульптур Парфенона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Решение о возвращении 2500-летних мраморов было объявлено Папой Франциском в прошлом году.

Один из них представляет собой кусок лошадиной головы, другой - бородатого мужчины, а третий - голову мальчика.

Греция надеется, что этот шаг подтолкнет другие зарубежные институции, которые хранят скульптуры Парфенона, к их возвращению.

До наших дней дошло около 50% оригинальных скульптур Парфенона, и почти половина из них находится в Британском музее.

"Сегодняшняя церемония... подобно жесту правительства Сицилии и Итальянской Республики несколько месяцев назад, показывает путь, которым мы можем идти, которым может идти каждый, чтобы единство Парфенона было восстановлено", - заявила министр культуры Греции Линда Мендони.

"Мое личное сердечное пожелание, чтобы этой инициативе последовали другие. Папа Франциск показал, что это возможно и важно", - сказал лидер Греческой Православной Церкви, Архиепископ Иероним.

Мраморы на протяжении веков хранились в папской коллекции Ватикана.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Риши Сунак исключил возможность изменения закона, который запрещает Британскому музею передавать мраморные статуи Парфенона навсегда обратно в Грецию.

С момента обретения независимости в 1832 году Греция неоднократно призывала к возвращению скульптур, известных в Британии как "мраморы Элгина", которые британский дипломат лорд Элгин вывез из афинского храма Парфенон в начале XIX века, когда Греция находилась под властью Османской империи.