Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенону

Ватикан в якості "жесту дружби" повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Рішення про повернення 2500-річних мармурів було оголошено Папою Франциском минулого року.

Один з них являє собою шматок кінської голови, інший - бородатого чоловіка, а третій - голову хлопчика.

Греція сподівається, що цей крок підштовхне інші закордонні інституції, які зберігають скульптури Парфенону, до їх повернення.

До наших днів дійшло близько 50% оригінальних скульптур Парфенону, і майже половина з них знаходиться в Британському музеї.

"Сьогоднішня церемонія... подібно до жесту уряду Сицилії та Італійської Республіки кілька місяців тому, показує шлях, яким ми можемо йти, яким може йти кожен, щоб єдність Парфенону була відновлена", - заявила міністр культури Греції Лінда Мендоні.

"Моє особисте сердечне побажання, щоб цю ініціативу наслідували інші. Папа Франциск показав, що це можливо і важливо", - сказав лідер Грецької Православної Церкви, Архиєпископ Ієронім.

Мармури протягом століть зберігалися у папській колекції Ватикану.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак виключив можливість зміни закону, який забороняє Британському музею передавати мармурові статуї Парфенона назавжди назад до Греції.

З моменту здобуття незалежності в 1832 році Греція неодноразово закликала до повернення скульптур, відомих у Британії як "мармури Елгіна", які британський дипломат лорд Елгін вивіз з афінського храму Парфенон на початку XIX століття, коли Греція перебувала під владою Османської імперії.