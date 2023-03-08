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Правительство Чехии одобрило направление миссии для расследования военных преступлений в Украине

Среда, 8 марта 2023, 23:22

Чешское правительство в среду одобрило направление миссии в составе до 15 сотрудников Военной службы правопорядка для помощи в расследовании военных преступлений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČT24.

Чешская миссия будет входить в состав следственной группы Международного уголовного суда и привлекаться на периодической основе - по четыре-шесть недель несколько раз в год в зависимости от потребностей МУС.

"Сотрудники Военной полиции должны быть развернуты прежде всего на территории Украины, но они также могут выполнять задачи в Нидерландах, где базируется МУС", - пояснил представитель чешского Минобороны Иржи Таборский.

Он напомнил, что расследование военных преступлений в Украине формально началось в марте 2022 года, когда сорок сторон Римского статута, согласно которому был создан Международный уголовный суд, подали сообщение о преступлениях по международному праву.

Ожидается, что миссия военной полиции Чехии продлится до конца 2023 года. В этом году ожидается, что ее стоимость составит 12,4 миллиона крон, в следующем году - 17,2 миллиона крон.

Решение правительства Чехии еще должно быть одобрено обеими палатами парламента страны.

На прошлой неделе Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании с совместной следственной группой (JIT), которая расследует военные преступления России в Украине.

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