Правительство Чехии одобрило направление миссии для расследования военных преступлений в Украине
Чешское правительство в среду одобрило направление миссии в составе до 15 сотрудников Военной службы правопорядка для помощи в расследовании военных преступлений в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČT24.
Чешская миссия будет входить в состав следственной группы Международного уголовного суда и привлекаться на периодической основе - по четыре-шесть недель несколько раз в год в зависимости от потребностей МУС.
"Сотрудники Военной полиции должны быть развернуты прежде всего на территории Украины, но они также могут выполнять задачи в Нидерландах, где базируется МУС", - пояснил представитель чешского Минобороны Иржи Таборский.
Он напомнил, что расследование военных преступлений в Украине формально началось в марте 2022 года, когда сорок сторон Римского статута, согласно которому был создан Международный уголовный суд, подали сообщение о преступлениях по международному праву.
Ожидается, что миссия военной полиции Чехии продлится до конца 2023 года. В этом году ожидается, что ее стоимость составит 12,4 миллиона крон, в следующем году - 17,2 миллиона крон.
Решение правительства Чехии еще должно быть одобрено обеими палатами парламента страны.
На прошлой неделе Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании с совместной следственной группой (JIT), которая расследует военные преступления России в Украине.