Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Уряд Чехії схвалив направлення місії для розслідування воєнних злочинів в Україні

Середа, 8 березня 2023, 23:22

Чеський уряд у середу схвалив направлення місії у складі до 15 співробітників Військової служби правопорядку для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČT24.

Чеська місія буде входити до складу слідчої групи Міжнародного кримінального суду й залучатись на періодичній основі – по чотири-шість тижнів кілька разів на рік залежно від потреб МКС.

"Співробітники Військової поліції повинні бути розгорнуті насамперед на території України, але вони також можуть виконувати завдання в Нідерландах, де базується МКС", – пояснив речник чеського Міноборони Їржі Таборський.

Він нагадав, що розслідування воєнних злочинів в Україні формально розпочалося у березні 2022 року, коли сорок сторін Римського статуту, згідно з яким був створений Міжнародний кримінальний суд, подали повідомлення про злочини за міжнародним правом.

Очікується, що місія військової поліції Чехії триватиме до кінця 2023 року. Цьогоріч очікується, що її вартість становитиме 12,4 мільйона крон, наступного року – 17,2 мільйона крон.

Рішення уряду Чехії ще має бути схвалене обома палатами парламенту країни.

Минулого тижня Сполучені Штати підписали меморандум про взаєморозуміння зі спільною слідчою групою (JIT), яка розслідує воєнні злочини Росії в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Війна з РФ

Статті

До біса дипломатію? Як має діяти Україна у відносинах з Грузією та її владою

Чинна влада Грузії стає відверто ворожою до України. Відновлення дружби з нею для України видається просто неможливим.
8 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда

Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції

Події 7 березня у Тбілісі довели: суспільство не готове миритися з діями влади, які ставлять хрест на євроінтеграційних амбіціях Грузії.
8 березня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Шанс, але не гарантія: чи здатна угода Сербії та Косова встановити мир на Балканах

Сербія та Косово погодили історичну угоду, але за пару днів їхні лідери заявили про відмову йти на поступки. Чи вдасться ЄС змусити їх до примирення?
7 березня 2023 — Володимир Цибульник, для Європейської правди