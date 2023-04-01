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Эрдоган утвердил решение парламента, что дает "зеленый свет" для вступления Финляндии в НАТО

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Суббота, 1 апреля 2023, 14:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", опубликованный в Официальной газете документ заметили финские СМИ.

1 апреля среди ряда документов, которые опубликовали в Официальной газете, первым стоит закон об утверждении протокола о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

 

Как отмечает Yle, процесс финализации решения оказался почти "молниеносным". Для сравнения, когда в НАТО принимали Северную Македонию, то после решения парламента до момента утверждения президентом прошло две недели.

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Последним формальным шагом, который поставит точку в процедуре ратификации, будет доставка документов в Вашингтон.

Напомним, парламент Турции единогласно согласовал вступление Финляндии в НАТО в ночь на 31 марта. Генсек Йенс Столтенберг после того заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни.

В то же время, перспективы вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия Венгрии и Турции, стали еще более неопределенными. В Стокгольме уже не уверены, что смогут завершить процесс вступления до саммита НАТО в Вильнюсе. 

Подробнее о том, чего ждать дальше в процессе расширения НАТО, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды, или в статье Предпоследний шаг к НАТО.

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Финляндия Турция Расширение НАТО

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