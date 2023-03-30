Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Швеции уже не убеждены, что вступят в НАТО до июльского саммита

Четверг, 30 марта 2023, 18:23

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в четверг смягчил ожидания относительно членства страны в Североатлантическом Альянсе, заявив, что "надеется" на принятие соответствующих решений до июльского саммита НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства TT.

Отмечается, что еще две недели назад в интервью вещателю SVT Бильстрьом заявил, что "абсолютно убежден" в получении Швецией полноценного членства в Альянсе на Вильнюсском саммите 11-12 июля.

Сейчас же, комментируя те слова, он признал, что его ожидания уже не так категоричны.

"Я заметил, что то, что было сказано в последние дни, особенно Венгрией, означает, что всегда есть основания для того, чтобы высказываться более умеренно. Думаю, "надеяться" в этом контексте лучше", - заявил глава МИД Швеции.

У Орбана объяснили, что не дают Швеции вступить в НАТО из-за проблем с моралью и уважением

Он одновременно подчеркнул, что не видит "ни одной причины" не ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в Альянс.

"Эти причины не имеют ничего общего со шведской заявкой на вступление в НАТО, это нечто совсем другое. Речь идет о взглядах ЕС на Венгрию", - сказал Бильстрьом, напомнив, что критика Венгрии со стороны Финляндии не помешала ратификации ее заявки.

Ранее в правительстве Орбана заявили, что венгерские депутаты в обмен на ратификацию протокола о вступлении Швеции ждут от нее "заверений" о невмешательстве во внутреннюю политику Венгрии. Министр иностранных дел Швеции ответил, что Стокгольм не будет давать какие-либо обязательства Венгрии.

Венгрия и Турция остаются единственными из 30 стран НАТО, которые до сих пор не одобрили заявку Швеции на вступление в Альянс. Пока неизвестно, когда два государства могут это сделать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция Расширение НАТО

Статьи

Босния в нескольких шагах от развала: как разжигают еще один горячий конфликт возле границ ЕС

Стараниями РФ и ее союзников у Боснии и Герцеговины есть все шансы снова стать горячей точкой на карте Балкан. Сможет ли Запад остановить этот план? (укр.)
30 марта 2023 — Владимир Цибульник, для Европейской правды

Региональная политика и требования ЕС: что нужно сделать Украине

По параметру "региональная политика" Украина получила 2 балла из 5. Значит, нам нужны доработки по нескольким направлениям.
30 марта 2023 — Наталья Галецкая, Львовский областной совет

Шотландия ищет идентичность: чего ждать от первого мусульманина во главе страны

Интересно, как глава правительства Шотландии пакистанского происхождения будет взаимодействовать с премьером Британии индийского происхождения.
30 марта 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда