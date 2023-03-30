В Швеции уже не убеждены, что вступят в НАТО до июльского саммита

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в четверг смягчил ожидания относительно членства страны в Североатлантическом Альянсе, заявив, что "надеется" на принятие соответствующих решений до июльского саммита НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства TT.

Отмечается, что еще две недели назад в интервью вещателю SVT Бильстрьом заявил, что "абсолютно убежден" в получении Швецией полноценного членства в Альянсе на Вильнюсском саммите 11-12 июля.

Сейчас же, комментируя те слова, он признал, что его ожидания уже не так категоричны.

"Я заметил, что то, что было сказано в последние дни, особенно Венгрией, означает, что всегда есть основания для того, чтобы высказываться более умеренно. Думаю, "надеяться" в этом контексте лучше", - заявил глава МИД Швеции.

Он одновременно подчеркнул, что не видит "ни одной причины" не ратифицировать заявку Стокгольма на вступление в Альянс.

"Эти причины не имеют ничего общего со шведской заявкой на вступление в НАТО, это нечто совсем другое. Речь идет о взглядах ЕС на Венгрию", - сказал Бильстрьом, напомнив, что критика Венгрии со стороны Финляндии не помешала ратификации ее заявки.

Ранее в правительстве Орбана заявили, что венгерские депутаты в обмен на ратификацию протокола о вступлении Швеции ждут от нее "заверений" о невмешательстве во внутреннюю политику Венгрии. Министр иностранных дел Швеции ответил, что Стокгольм не будет давать какие-либо обязательства Венгрии.

Венгрия и Турция остаются единственными из 30 стран НАТО, которые до сих пор не одобрили заявку Швеции на вступление в Альянс. Пока неизвестно, когда два государства могут это сделать.