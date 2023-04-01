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Украинцы Молдовы пожаловались на Додона в прокуратуру за одобрение войны РФ

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Суббота, 1 апреля 2023, 19:42

Одно из объединений украинцев Молдовы подало жалобу на экс-президента Игоря Додона за его публичное выступление, фразы из которого можно трактовать как одобрение российской агрессии и надежду на вторжение России в Молдову.

На заявление руководителя Ассоциации украинцев Молдовы сначала обратило внимание издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Руководитель объединения Михаил Багас опубликовал фото поданного в генпрокуратуру Молдовы заявления относительно публичного выступления Додона в Гагаузии - автономном регионе Молдовы, где очень сильны пророссийские настроения. Додон проводил встречу с избирателями в поддержку одного из кандидатов на должность руководителя региона.

Как утверждают, Додон сказал, что "без России Молдова не выживет", потому что нуждается в российском рынке и дешевых энергоресурсах, и продолжил фразой: "Хочу призвать вас - не опускайте руки, все будет хорошо, прорвемся. Наши уже рядом!".

"Мы, этнические украинцы, живущие на территории Молдовы, глубоко возмущены подобными заявлениями бывшего президента И. Додона. Считаем, что под фразой „Наши уже близко" господин Додон открыто заявляет о российских войсках, варварски напавших на суверенную Украину. Господин Додон открыто заявляет о поддержке войны и призывает российскую армию напасть на независимую Молдову", - говорится в заявлении.

Организация призывает на основании сказанного Додоном на встрече открыть уголовное производство против него за разжигание межнациональной розни, госизмену, поддержку войны и призыв к войне, оскорбление руководства Молдовы, призывы к сепаратизму и экстремизму.

В заявлении добавляют, что располагают видеодоказательствами, подтверждающими слова экс-президента. Видеозапись есть и в публичном доступе.

Как известно, против Игоря Додона в Молдове ведут несколько уголовных производств. Экс-президента уже отпустили из-под домашнего ареста, однако он остается под судебным контролем. Недавно Додон возмущался из-за того, что его не выпустили из Молдовы для пасхального паломничества на гору Афон.

Подробнее о преследовании Додона читайте в статье Измена президента: как Молдова дошла до ареста Додона и что это изменит в отношениях с РФ.

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Молдова Война с РФ

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