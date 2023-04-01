Українці Молдови поскаржилися на Додона у прокуратуру за схвалення війни РФ 

Одне з об'єднань українців Молдови подало скаргу на експрезидента Ігоря Додона за його публічний виступ, фрази з якого можна трактувати як схвалення російської агресії та сподівання на вторгнення Росії у Молдову.

На заяву керівника Асоціації українців Молдови спершу звернуло увагу видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Керівник об’єднання Михаїл Багас опублікував фото звернення до генпрокуратури Молдови щодо публічного виступу Додона у Гагаузії – автономному регіоні Молдови, де дуже сильні проросійські настрої. Додон проводив зустріч із виборцями на підтримку одного з кандидатів на посаду керівника регіону.

Як стверджують, Додон сказав, що "без Росії Молдова не виживе", тому що потребує російського ринку і дешевих енергоресурсів, та продовжив фразою: "Хочу закликати вас – не опускайте руки, все буде добре, прорвемося. Наші вже поряд!".

"Ми, етнічні українці, що проживають на території Молдови, глибоко обурені подібними заявами колишнього президента І.Додона. Ми вважаємо, що під фразою "Наші вже поряд" пан Додон відкрито каже про російські війська, які варварським чином напали на суверенну Україну. Пан Додон відкрито каже про підтримку війни і закликає російську армію напасти на Молдову", - йдеться у заяві.

Організація закликає на підставі сказаного Додоном на зустрічі відкрити кримінальне провадження проти нього за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, держзраду, підтримку війни і заклик до війни, образу керівництва Молдови, заклики до сепаратизму та екстремізму.

У заяві додають, що мають у розпорядженні відеодокази, що підтверджують слова експрезидента. Відеозапис є і в публічному доступі.

Як відомо, проти Ігоря Додона у Молдові ведуть кілька кримінальних проваджень. Експрезидента вже відпустили з-під домашнього арешту, проте він залишається під судовим контролем. Нещодавно Додон обурювався через те, що його не випустили з Молдови для великоднього паломництва на гору Афон.

Детальніше про переслідування Додона читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ