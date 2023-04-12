Сийярто похвалил Беларусь за надежный транзит российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с белорусским министром иностранных дел в Будапеште похвалил Беларусь как надежного транзитного партнера по поставкам российской нефти.

Заявление венгерского министра приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Сийярто заявил, что для Венгрии энергоснабжение страны является "вопросом исключительно важным".

"Эксперты МАГАТЭ все больше и больше говорят о том, что следующий зимний период для Европы будет связан с еще большими вызовами, чем тот период, который у нас позади. Мы должны говорить о безопасности энергоснабжения Венгрии. С этой точки зрения Беларусь является очень важной страной", – сказал глава МИД Венгрии.

Он пояснил, что 80% российской нефти поступает в Венгрию через трубопровод "Дружба", который проходит через территорию Беларуси.

"Беларусь до сих пор была надежным, корректным транзитным партнером Венгрии. Беларусь гарантировала бесперебойные поставки нефти через свою страну в Венгрию, и мне сегодня министр пообещал, что на безопасность и бесперебойность поставок мы можем рассчитывать и в будущем. А я выразил свою благодарность за это", – сказал Сийярто.

Глава МИД Беларуси Сергей Алейник во вторник прибыл в Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Сийярто объяснил, что принял министра иностранных дел Беларуси в Будапеште, потому что Венгрия как можно быстрее стремится к миру в Украине.

Алейник в Будапеште призвал немедленно объявить перемирие в Украине и начать переговоры о мире.

Беларусь, как известно, поддерживала Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и предоставила российским войскам свою территорию для осуществления агрессии.