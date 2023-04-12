Сійярто похвалив Білорусь за надійний транзит російської нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на зустрічі з білоруським міністром закордонних справ у Будапешті похвалив Білорусь як надійного транзитного партнера з постачання російської нафти.

Заяву угорського міністра наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто заявив, що для Угорщини енергопостачання країни є "питанням винятково важливим".

"Експерти МАГАТЕ все більше і більше говорять про те, що наступний зимовий період для Європи буде пов'язаний зі ще більшими викликами, ніж той період, який у нас позаду. Ми повинні говорити про безпеку енергопостачання Угорщини. З цього погляду Білорусь є дуже важливою країною", – сказав очільник МЗС Угорщини.

Він пояснив, що 80% російської нафти надходить до Угорщини через трубопровід "Дружба", який проходить через територію Білорусі.

"Білорусь досі була надійним, коректним транзитним партнером Угорщини. Білорусь гарантувала безперебійне постачання нафти через свою країну до Угорщини, і мені сьогодні міністр пообіцяв, що на безпеку і безперебійність поставок ми можемо розраховувати і в майбутньому. А я висловив свою вдячність за це", – сказав Сійярто.

Глава МЗС Білорусі Сергєй Алєйник у вівторок прибув до Угорщини для участі у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

Сійярто пояснив, що прийняв міністра закордонних справ Білорусі у Будапешті, бо Угорщина якнайшвидше прагне миру в Україні.

Алєйник у Будапешті закликав негайно оголосити перемир’я в Україні і розпочати переговори про мир.

Білорусь, як відомо, підтримувала Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року і надала російським військам свою територію для здійснення агресії.