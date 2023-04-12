Правительство Германии отказалось отложить в последний момент отказ от ядерной энергетики

Правительство Германии в среду отвергло призывы отложить в последний момент закрытие трех последних атомных электростанций страны, которое должно состояться в эти выходные.

Об этом заявила пресс-секретарь канцлера Олафа Шольца Кристиане Гоффман, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Оппозиционные политики и даже некоторые члены партии "Свободные демократы", которая входит в коалицию во главе с Олафом Шольцом, требовали отсрочить закрытие реакторов.

"Отказ от ядерной энергетики (запланирован. – Ред.) до 15 апреля, то есть в эту субботу, это решенный вопрос", – заявила Хоффманн.

Сменявшие друг друга правительства Германии планировали постепенный отказ от атомной энергетики. Сначала считали, что последние три станции закроют 31 декабря 2022 года.

Однако в прошлом году Шольц приказал отсрочить закрытие на фоне опасений, что Германия может столкнуться с нехваткой энергии из-за войны России в Украине.

Депутаты одобрили продление срока при условии, что станции, которые начали работать более 30 лет назад, прекратят работу до середины апреля этого года.

Критики утверждают, что отключение атомных электростанций лишит Германию источника энергии с низким уровнем выбросов и заставит страну продолжать эксплуатацию станций на топливе, которое способствует изменению климата.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек на днях дал понять, что считает отказ страны от ядерной энергетики окончательным.

Согласно недавнему опросу, большинство немцев выступают за то, чтобы атомные электростанции продолжали работать.