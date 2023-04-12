Уряд Німеччини відмовився відкласти в останню мить відмову від ядерної енергетики

Уряд Німеччини у середу відкинув заклики відкласти в останню мить закриття трьох останніх атомних електростанцій країни, що має відбутись цими вихідними.

Про це заявила речниця канцлера Олафа Шольца Крістіане Гоффман, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Опозиційні політики і навіть деякі члени партії "Вільні демократи", яка входить коаліції на чолі з Олафом Шольцом, вимагали відтермінувати закриття реакторів.

"Відмова від ядерної енергетики (запланована. – Ред.) до 15 квітня, тобто цієї суботи, це вирішене питання", – заявила Гоффманн.

Уряди Німеччини, які змінювали один одного, планували поступову відмову від атомної енергетики. Спочатку вважали, що останні три станції закриють 31 грудня 2022 року.

Однак минулого року Шольц наказав відтермінувати закриття на тлі побоювань, що Німеччина може зіткнутися з нестачею енергії через війну Росії в Україні.

Депутати схвалили продовження терміну за умови, що станції, які почали працювати понад 30 років тому, припинять роботу до середини квітня цього року.

Критики стверджують, що відключення атомних електростанцій позбавить Німеччину джерела енергії з низьким рівнем викидів і змусить країну продовжувати експлуатацію станцій на паливі, яке сприяє зміні клімату.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек днями дав зрозуміти, що вважає відмову країни від ядерної енергетики остаточною.

Згідно з нещодавнім опитуванням, більшість німців виступають за те, щоб атомні електростанції продовжували працювати.