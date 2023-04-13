Румыния ограничит выплаты пособий украинским беженцам

Правительство Румынии приняло в среду чрезвычайное постановление, которое обеспечивает "устойчивые рамки" для поддержки украинских беженцев.

Об этом сообщил представитель правительства Дан Чербунару, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

По словам Чербунару, принятое в среду постановление "устанавливает возможность предоставления ежемесячного единовременного пособия максимум на четыре месяца подряд, начиная с 1 мая 2023 года, для покрытия расходов на питание и проживание на территории Румынии семьям и одиноким лицам, которые пользуются европейским решением в этой области".

В случае обеспечения проживания, установленного уездными советами, "фиксированные суммы на питание и проживание будут выплачиваться подразделением, которое предоставляет жилье".

Спикер добавил, что единовременное пособие будет предоставляться "только в том случае, если бенефициар предоставит доказательства трудоустройства или зачисления несовершеннолетних в учебные заведения". По словам Чербунару, таким образом стимулируется интеграция.

Примерно 110 000 украинцев остались в Румынии, из которых 5 007 имеют работу в стране, пояснил он.

Как сообщалось, в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 миллионам людей из Украины, которые бежали от российской агрессии.