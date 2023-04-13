Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям

Уряд Румунії прийняв у середу надзвичайну постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців.

Про це повідомив речник уряду Дан Чербунару, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За словами Чербунару, прийнята в середу постанова "встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі".

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло".

Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися "тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів". За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.

Приблизно 110 000 українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні, пояснив він.

Як повідомлялося, минулого року країни ЄС надали тимчасовий захист понад 4,3 мільйонам людей з України, які тікали від російської агресії.