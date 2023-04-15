Министры Польши и Украины встретятся в Варшаве для подписания соглашения по экспорту зерна

Министры сельского хозяйства Украины и Польши в понедельник встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что вызывает значительное недовольство польских фермеров.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом заявил новый министр сельского хозяйства Роберт Телус.

Телус рассказал, что в пятницу имел телефонный разговор с Сольским, а в понедельник ждет его в Польше.

"Мы обсудили очень важный вопрос и, надеюсь, сможем официально объявить все в понедельник", – отметил Роберт Телус.

Он отметил, что стороны договорились о том, чтобы зерно из Украины не разгружали в Польше. "Решение было принято еще на встрече на границе в Дорогуске, сейчас мы только финализируем это", – сказал министр.

Как сообщалось, 11 апреля новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с фермерами пообещал обратиться к Европейской комиссии с просьбой ввести пошлины на импорт украинского зерна.

На прошлой неделе Польша и Украина договорились временно приостановить ввоз украинских пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.