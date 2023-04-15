Міністри Польщі й України зустрінуться у Варшаві для підписання угоди щодо експорту зерна

Міністри сільського господарства України та Польщі у понеділок зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це заявив новий міністр сільського господарства Роберт Телус.

Телус розповів, що у п’ятницю мав телефонну розмову із Сольським, а в понеділок чекає його у Польщі.

"Ми обговорили дуже важливе питання і, сподіваюся, зможемо офіційно оголосити все у понеділок", – зазначив Роберт Телус.

Він зазначив, що сторони домовилися про те, щоби зерно з України не розвантажували у Польщі. "Рішення було ухвалене ще на зустрічі на кордоні у Дорогуську, зараз ми лише фіналізуємо це", – сказав міністр.

Як повідомлялося, 11 квітня новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами пообіцяв звернутися до Європейської комісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.