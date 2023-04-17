Блинкен обсудил поддержку Украины с главами МИД Франции и Германии на полях G7

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с французской и немецкой коллегами на полях встречи G7.

Об этом сообщили в Госдепе, пишет "Европейская правда".

С главой МИД Франции Катрин Колонной обсудили общие беспокойства относительно Китая и стабильности в Тихоокеанском регионе, а также подчеркнули готовность продолжать поддержку Украины, которая сопротивляется российской агрессии.

На встрече с Анналеной Бербок Блинкен поблагодарил за вклад в поддержку Украины, который делает Германия. Также говорили о Китае и сотрудничестве США и Германии в таких вопросах, как продовольственная, энергетическая безопасность и противодействие изменениям климата.

Как сообщалось, пять стран G7 договорились вытеснять Россию с международного рынка ядерного топлива.