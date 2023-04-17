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Блінкен обговорив підтримку України з главами МЗС Франції і Німеччини на полях G7

Понеділок, 17 квітня 2023, 17:35

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів двосторонні зустрічі з французькою та німецькою колегами на полях зустрічі G7. 

Про це повідомили у Держдепі, пише "Європейська правда".

З главою МЗС Франції Катрін Колонна обговорили спільні занепокоєння щодо Китаю та стабільності у Тихоокеанському регіоні, а також підкреслили готовність продовжувати підтримку України, що чинить опір російській агресії. 

На зустрічі з Анналеною Бербок Блінкен подякував за внесок у підтримку України, який робить Німеччина. Також говорили про Китай і співпрацю США та Німеччини у таких питаннях, як продовольча, енергетична безпека та протидія змінам клімату.

Як повідомлялося, п’ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива.

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G7 (група семи)