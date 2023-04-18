G7: Те, кто помогает России в войне против Украины, заплатят высокую цену

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) предупредили во вторник, что те, кто помогает России вести войну против Украины, заплатят высокую цену.

Об этом говорится в коммюнике, заключенном по итогам встречи в японском городке Каруидзава, сообщает "Европейская правда".

После двух дней переговоров дипломаты семи мировых экономик пообещали последствия для тех, кто помогает России уклоняться от санкций и поддерживает оружием.

"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает Россию", – сказано в коммюнике.

Министры добавили, что безответственная ядерная риторика России и ее обещание развернуть ядерное оружие в Беларуси неприемлемы.

Напомним, что в рамках встречи в Японии Великобритания, США, Канада, Япония и Франция образовали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики.

А в МИД Германии считают, что страны G7 должны доказать президенту РФ Владимиру Путину его неспособность воплотить в жизнь свои планы в Украине из-за истощения и усталости от войны.