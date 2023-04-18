G7: Ті, хто допомагає Росії у війні проти України, заплатять високу ціну

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) попередили у вівторок, що ті, хто допомагає Росії вести війну проти України, заплатять високу ціну.

Про це йдеться у комюніке, укладеному за підсумками зустрічі в японському містечку Каруїдзава, повідомляє "Європейська правда".

Після двох днів переговорів дипломати семи світових економік пообіцяли наслідки для тих, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій і підтримує зброєю.

"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує Росію", – сказано у комюніке.

Міністри додали, що безвідповідальна ядерна риторика Росії та її обіцянка розгорнути ядерну зброю в Білорусі є неприйнятними.

Нагадаємо, що в рамках зустрічі у Японії Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики.

А в МЗС Німеччини вважають, що країни G7 мають довести президенту РФ Владіміру Путіну його неспроможність втілити в життя свої плани в Україні через виснаження та втому від війни.



