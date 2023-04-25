Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Министр иностранных дел Тобиас Бильстрём заявил о решении выслать пятерых российских дипломатов.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу SVT Nyheter, передает "Европейская правда".

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом дипломатов", – говорит Билльстрем.

Во вторник в МИД Швеции вызвали посла России Виктора Татаринцева и сообщили ему, что пятеро сотрудников посольства должны покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Посол России Виктор Татаринцев не хочет комментировать это дело.

"Без комментариев", – сказал он телеканалу SVT.

Две недели назад Норвегия объявила, что высылает 15 российских дипломатов.

Последний раз Швеция высылала подозреваемых в причастности к работе российской разведки в апреле прошлого года, когда были высланы три дипломата. Это произошло в связи с тем, что несколько других европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на войну в Украине.

Полиция безопасности Швеции ранее заявляла, что каждый третий российский дипломат на самом деле работает на одну из российских спецслужб и что они представляют угрозу.

"Это люди, которые работают на государство и имеют задачу просто собирать информацию и влиять на страну в нужном им направлении", – сказал Даниэль Стенлинг, руководитель контрразведки Полиции безопасности, в интервью для сериала "Теневая война".

В течение последних недель SVT сделала ряд разоблачений относительно операций российской разведки в Швеции и странах Северной Европы. Среди прочего, речь шла о вероятных российских шпионских кораблях, которые находились в шведских водах.