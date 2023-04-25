Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів

Міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом заявив про рішення вислати п'ятьох російських дипломатів.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу SVT Nyheter, передає "Європейська правда".

"Їх діяльність на нашій території була несумісна з їхнім статусом дипломатів", – каже Біллстрьом.

У вівторок до МЗС Швеції викликали посла Росії Віктора Татаринцева і повідомили йому, що п'ятеро співробітників посольства мають покинути країну, оскільки їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Посол Росії Віктор Татаринцев не хоче коментувати цю справу.

"Без коментарів", – сказав він телеканалу SVT.

Два тижні тому Норвегія оголосила, що висилає 15 російських дипломатів.

Востаннє Швеція висилала підозрюваних у причетності до роботи російської розвідки у квітні минулого року, коли було вислано трьох дипломатів. Це сталося у зв'язку з тим, що кілька інших європейських країн вислали російських дипломатів у відповідь на війну в Україні.

Поліція безпеки Швеції раніше заявляла, що кожен третій російський дипломат насправді працює на одну з російських спецслужб і що вони становлять загрозу.

"Це люди, які працюють на державу і мають завдання просто збирати інформацію і впливати на країну в потрібному їм напрямку", – сказав Даніель Стенлінг, керівник контррозвідки Поліції безпеки, в інтерв'ю для серіалу "Тіньова війна".

Протягом останніх тижнів SVT зробила низку викриттів щодо операцій російської розвідки у Швеції та країнах Північної Європи. Серед іншого, йшлося про ймовірні російські шпигунські кораблі, які перебували у шведських водах.