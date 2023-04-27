Российские хакеры атаковали серверы мэрии Праги

Серверы муниципалитета Праги в четверг были атакованы российской хакерской группировкой из-за поддержки Украины.

Об этом на заседании городского совета заявил директор одного из департаментов муниципалитета Иржи Кароли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Из-за утренней атаки не работал сайт чешской столицы и онлайн-трансляция сегодняшнего заседания городского совета. Около 16:00 все системы возобновили работу.

По информации муниципалитета, это была так называемая DDoS-атака, то есть перегрузка целевых серверов большим количеством запросов. По словам Кароли, IP-адрес, с которого осуществлялась атака, находится в России. "Сейчас мы выясняем, какая хакерская группа стоит за атакой, и анализируем технику атаки", – сказал он.

Количество атак российских хакеров в Чехии возросло после нападения России на Украину в феврале прошлого года. В связи с президентскими выборами хакеры атаковали, среди прочего, сайты тогдашнего кандидата и нынешнего президента Петра Павела, сервер Министерства иностранных дел.

Недавно сайт пражского интегрированного транспорта также подвергся DDoS-атаке.

Напомним, российские хакеры атаковали сайты госучреждений Словакии после передачи МиГ-29 Украине.