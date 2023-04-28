МИД Испании вызвал посла РФ, обвиняет Москву в дезинформации

Министерство иностранных дел Испании выразило протест послу России в Мадриде Юрию Клименко в связи с распространением в официальном аккаунте дипмиссии видео, в котором утверждается, что испанские войска воюют в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

На кадрах, распространенных посольством, видно четырех мужчин, одетых в камуфляж и хорошо вооруженных: все четверо говорят по-испански, а один из них с андалузским акцентом уверяет, что они находятся "в украинских окопах".

Запись была удалена из аккаунта посольства России в среду днем, после того, как Министерство иностранных дел позвонило в дипмиссию с требованием немедленного изъятия и вызвало посла, чтобы выразить свой протест. На встрече, состоявшейся в четверг утром, государственный секретарь иностранных и глобальных дел Анхелес Морено выразила Клименко свое "решительное неприятие" такого типа публикаций, которые она назвала "нападками" на испанское правительство.

В сообщении, опубликованном на странице посольства РФ в Twitter, было высказано предположение, что эти изображения опровергают неоднократные заявления министра обороны Маргариты Роблес, которая уверяла, что испанские солдаты никогда не будут находиться на территории Украины.

Министр обороны на совместной пресс-конференции со своими немецким и французским коллегами заверила в эту пятницу, что "Россия использует всевозможные методы, такие как дезинформация, чтобы попытаться подорвать единство между странами, которые входят в Европейский Союз и НАТО". "Но ей это не удастся", – заверила Роблес, напомнив, что в Украине не воюют ни испанские войска, ни войска ни одной из стран Атлантического альянса.

"Путин проигрывает не только битвы [на земле], он проиграл очень важную битву, потому что ему не удалось сломать единство партнеров и союзников", – добавила она.

В том же духе министр правительства Феликс Боланьйос предупредил в эту пятницу, что "испанское правительство не собирается идти на поводу у дезинформации, которая непосредственно влияет на позицию Испании в этом конфликте".

Россия проводит кампанию по распространению идеи, что войска НАТО уже воюют бок о бок с украинскими силами. С этой целью она использует, среди прочего, утечку якобы документов Пентагона, согласно которым сотня элитных солдат НАТО уже воюет в Украине. Изображения якобы испанских солдат (они не носят форму или оружие испанской армии, и нет никаких доказательств того, что они находятся в Украине) имели широкий резонанс в социальных сетях.

Многие бойцы со всего мира поехали воевать в Украину против российских войск, оформившись в различные международные подразделения. Известен случай с Хуаном, испанским добровольцем, бывшим военным с 13-летним стажем, который присоединился к войне в Украине, был ранен в августе прошлого года и его посетил в госпитале президент Владимир Зеленский. В 2015 году восемь испанцев были арестованы за участие в боевых действиях на российской стороне.

Вызов российского посла состоялся всего через несколько дней после того, как Клименко вручил верительные грамоты королю Фелипе VI. Он сделал это в прошлый четверг на частной церемонии во Дворце де ла Зарсуэла, а не в Королевском дворце Мадрида, как это принято по традиции, учитывая напряженные отношения с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Напомним, первые шесть из десяти испанских основных боевых танков Leopard прибыли на борту транспортного судна в польский порт.