МЗС Іспанії викликало посла РФ, звинувачує Москву в дезінформації

Міністерство закордонних справ Іспанії висловило протест послу Росії в Мадриді Юрію Клименку у зв'язку з поширенням в офіційному акаунті дипмісії відео, в якому стверджується, що іспанські війська воюють в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

На кадрах, поширених посольством, видно чотирьох чоловіків, одягнених у камуфляж і добре озброєних: всі четверо говорять іспанською, а один з них з андалузьким акцентом запевняє, що вони перебувають "в українських окопах".

Запис було видалено з акаунту посольства Росії в середу вдень, після того, як Міністерство закордонних справ зателефонувало до дипмісії з вимогою негайного вилучення і викликало посла, щоб висловити свій протест. На зустрічі, що відбулася в четвер вранці, державний секретар закордонних і глобальних справ Анхелес Морено висловила Клименку своє "рішуче неприйняття" такого типу публікацій, які вона назвала "нападками" на іспанський уряд.

У повідомленні, опублікованому на сторінці посольства РФ в Twitter, було висловлено припущення, що ці зображення спростовують неодноразові заяви міністра оборони Маргарити Роблес, яка запевняла, що іспанські солдати ніколи не будуть перебувати на території України.

Міністр оборони на спільній пресконференції зі своїми німецьким і французьким колегами запевнила цієї п'ятниці, що "Росія використовує всілякі методи, такі як дезінформація, щоб спробувати підірвати єдність між країнами, які входять до Європейського Союзу і НАТО". "Але їй це не вдасться", – запевнила Роблес, нагадавши, що в Україні не воюють ні іспанські війська, ні війська жодної з країн Атлантичного альянсу.

"Путін програє не лише битви [на землі], він програв дуже важливу битву, тому що йому не вдалося зламати єдність партнерів і союзників", – додала вона.

У тому ж дусі міністр уряду Фелікс Боланьйос попередив цієї п'ятниці, що "іспанський уряд не збирається йти на поводу у дезінформації, яка безпосередньо впливає на позицію Іспанії в цьому конфлікті".

Росія проводить кампанію з поширення ідеї, що війська НАТО вже воюють пліч-о-пліч з українськими силами. З цією метою вона використовує, серед іншого, витік нібито документів Пентагону, згідно з якими сотня елітних солдатів НАТО вже воює в Україні. Зображення нібито іспанських солдатів (вони не носять форму чи зброю іспанської армії, і немає жодних доказів того, що вони перебувають в Україні) мали широкий резонанс у соціальних мережах.

Багато бійців з усього світу поїхали воювати в Україну проти російських військ, оформившись у різні міжнародні підрозділи. Відомий випадок з Хуаном, іспанським добровольцем, колишнім військовим з 13-річним стажем, який приєднався до війни в Україні, був поранений у серпні минулого року і його відвідав у госпіталі президент Володимир Зеленський. У 2015 році вісім іспанців були заарештовані за участь у бойових діях на російському боці.

Виклик російського посла відбувся всього через кілька днів після того, як Клименко вручив вірчі грамоти королю Феліпе VI. Він зробив це минулого четверга на приватній церемонії в Палаці де ла Зарсуела, а не в Королівському палаці Мадрида, як це прийнято за традицією, з огляду на напружені відносини з Росією через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, перші шість із десяти іспанських основних бойових танків Leopard прибули на борту транспортного судна в польський порт.