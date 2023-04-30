Россияне оставили здание-школу для детей дипломатов РФ, которое вернули мэрии Варшавы

Представители российской стороны покинули здание в Варшаве, которое с 50-х годов использовалось как школа для детей российских дипломатов и которое по решению суда вернули в распоряжение мэрии.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

"Мы взяли под контроль еще одно здание, которое противозаконно занимала РФ, на основе решения суда, которое также обязывает Россию выплатить 31 млн злотых за противоправное занятие помещения на Келецкой 45", – объявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Przejęliśmy kolejny budynek bezprawnie zajmowany dotychczas przez Federację Rosyjską. Komornik właśnie zakończył swoje czynności przy ul. Kieleckiej 45. W trybie pilnym wystąpimy do wojewody mazowieckiego o powierzenie nieruchomości @warszawa. pic.twitter.com/DWMRY3Mjrf — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 29, 2023

Вице-президент Варшавы Томаш Братек рассказал, что польской стороне пришлось частично применить силу для входа в помещение – российская сторона отказалась отпирать ворота, поэтому для входа во двор и помещение пришлось задействовать слесаря.

По его словам, уже после этого в российском посольстве решили отдать им ключи от помещения и стороны согласовали, в каком порядке россияне будут собирать вещи и покидать помещение.

Российская сторона утверждает, что 27 человек, которые проживали в помещении школы, добровольно покинули ее.

PAP

Здание планируют и дальше использовать с образовательными целями, уже со следующего учебного года.

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что Польша начинает заходить в здание на Келецкой 45 на основании решения суда. Посол России в Польше назвал это нарушением Венской конвенции и пообещал реакцию Москвы.

Польский суд ранее установил, что российское посольство годами незаконно пользовалось двумя зданиями, после чего мэрия Варшавы и МИД скоординировали юридические шаги для того, чтобы вернуть помещения в распоряжение польской стороны.

Как напоминает польское Onet, это здание на ул. Келецкой, 45 было национализировано и передано советской стороне в 1945 году. С 1953 года там функционировала школа при посольстве СССР, в ней учились также дети дипломатов из других стран Варшавского договора.

В среду на этой неделе посольство РФ заявило, что Польша конфисковала все деньги со счетов диппредставительства.