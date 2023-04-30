Росіяни залишили будівлю-школу для дітей дипломатів РФ, яку повернули мерії Варшави

Представники російської сторони залишили будівлю у Варшаві, яка з 50-х років використовувалася як школа для дітей російських дипломатів і яку за рішенням суду повернули у розпорядження мерії.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

"Ми взяли під контроль ще одну будівлю, яку протизаконно займала РФ, на основі рішення суду, яке також зобов’язує Росію виплатити 31 млн злотих за протиправне зайняття приміщення на Келецькій 45", – оголосив мер Варшави Рафал Тшасковський.

Przejęliśmy kolejny budynek bezprawnie zajmowany dotychczas przez Federację Rosyjską. Komornik właśnie zakończył swoje czynności przy ul. Kieleckiej 45. W trybie pilnym wystąpimy do wojewody mazowieckiego o powierzenie nieruchomości @warszawa. pic.twitter.com/DWMRY3Mjrf — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 29, 2023

Віцеперзидент Варшави Томаш Братек розповів, що польській стороні довелося частково застосувати силу для входу в приміщення – російська сторона відмовилася відмикати ворота, тож для входу у двір і приміщення довелося задіяти слюсаря.

За його словами, вже після того у російському посольстві вирішили віддати їм ключі від приміщення і сторони погодили, у якому порядку росіяни будуть збирати речі та залишати приміщення.

Російська сторона стверджує, що 27 осіб, які проживали у приміщенні школи, добровільно залишили її.

PAP

Будівлю планують і далі використовувати з освітніми цілями, вже з наступного навчального року.

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що Польща починає заходити у будівлю на Келецькій 45 на підставі рішення суду. Посол Росії у Польщі назвав це порушенням Віденської конвенції та пообіцяв реакцію Москви.

Польський суд раніше встановив, що російське посольство роками незаконно користувалося двома будівлями, після чого мерія Варшави та МЗС скоординували юридичні кроки для того, щоб повернути приміщення у розпорядження польської сторони.

Як нагадує польське Onet, ця будівля на вул. Келецькій, 45 була націоналізована та передана радянській стороні у 1945. З 1953 року там функціонувала школа при посольстві СРСР, у ній навчалися також діти дипломатів з інших країн Варшавського договору.

У середу цього тижня посольство РФ заявило, що Польща конфіскувала всі гроші з рахунків диппредставництва.