В Риге русскоязычные жители призвали Путина "не защищать" их после заявления Госдумы РФ

Возле российского посольства в Риге 29 апреля несколько десятков русскоязычных жителей Латвии провели акцию с призывами к России "не защищать" их.

Об этом сообщают Delfi и LRT, пишет "Европейская правда".

Акцию организовал союз "Русский голос для Латвии". Толчком к собранию стало заявление Государственной думы РФ "О недопустимости репрессивной политики руководства стран Балтии в отношении русскоязычного населения".

Фото: DELFI

Люди собрались под российским посольством в Риге около 14-00 с лозунгами против вмешательства Москвы во внутренние дела Латвии и использования русскоязычных жителей страны в интересах России.

Участники акции развернули плакат "Дед, пей таблетки", также люди принесли флаги ЕС и Украины и собственноручно изготовленные плакаты с лозунгами "Нам нужна Европа, а не русский мир", "Латвия – родина, Россия – оккупант", "Не суй свой нос в Латвию", "Руки прочь от нашей страны".

Фото: DELFI

Фото: DELFI

Руководитель организации Мартин Левушкан объяснил, что они хотят донести позицию тех русскоязычных латвийцев, которые выступают против политики Москвы в отношении государств Балтии и возмущены, что РФ использует их для своих политических целей и раскола в обществе. "Нас не надо защищать – защищайте себя в Гааге. Наша родина – Латвия", – подытожил он.

Фото: DELFI

К участникам подходил один провокатор, но в целом акция прошла без инцидентов.

Напомним, Сейм Латвии предоставил россиянам дополнительное время для языкового экзамена, что является условием для вида на жительство.

Между тем опросы показали, что впервые в истории наблюдений латвийские русскоязычные считают ориентацию внешней политики страны на Запад более желательной, чем на Восток.