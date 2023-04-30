У Ризі російськомовні жителі закликали Путіна "не захищати" їх після заяви Держдуми РФ

Біля російського посольства у Ризі 29 квітня кілька десятків російськомовних жителів Латвії провели акцію із закликами до Росії "не захищати" їх.

Про це повідомляють Delfi та LRT, пише "Європейська правда".

Акцію організувала спілка "Російський голос для Латвії". Поштовхом до зібрання стала заява Державної думи РФ "Про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення".

Фото: DELFI

Люди зібралися під російським посольством у Ризі близько 14-00 із гаслами проти втручання Москви у внутрішні справи Латвії та використання російськомовних жителів країни в інтересах Росії.

Учасники акції розгорнули плакат "Діду, пий таблетки", також люди принесли прапори ЄС та України і власноруч виготовлені плакати з гаслами "Нам потрібна Європа, а не рускій мір", "Латвія – батьківщина, Росія – окупант", "Не пхай свого носа у Латвію", "Руки геть від нашої країни".

Фото: DELFI

Фото: DELFI

Керівник організації Мартін Левушкан пояснив, що вони хочуть донести позицію тих російськомовних латвійців, які виступають проти політики Москви щодо держав Балтії та обурені, що РФ використовує їх для своїх політичних цілей і розколу у суспільстві. "Нас не треба захищати – захищайте себе у Гаазі. Наша батьківщина – Латвія", – підсумував він.

Фото: DELFI

До учасників підходив один провокатор, але в цілому акція минула без інцидентів.

Нагадаємо, Сейм Латвії надав росіянам додатковий час для мовного іспиту, що є умовою для посвідки на проживання.

Тим часом опитування засвідчили, що уперше в історії спостережень латвійські російськомовні вважають орієнтацію зовнішньої політики країни на Захід більш бажаною, ніж на Схід.