В МИД Венгрии назвали "символическим" ордер суда в Гааге на арест Путина

В Министерстве иностранных дел Венгрии отметили, что ордер на арест президента России от Международного уголовного суда является "символическим сигналом", который не приближает завершение войны.

Об этом в комментарии Суспильному сказал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентского государственного секретаря Левенте Модьор, пишет "Европейская правда".

Модьор отметил, что Путин просто не поедет в государства, в которых его могут задержать, что делает ордер МУС "символическим".

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай скорее символический, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Итак, это сообщение, но лишь символическое сообщение", - сказал Модьор.

Он добавил, что взамен Венгрия сосредоточится на том, чтобы оказать ощутимую помощь Украине, в частности улучшить жизнь тех украинских детей, которые посещают государственные школы в Венгрии. "Мы сосредоточены на этом, а не другом виде символической войны, которую ведет Евросоюз", - отметил дипломат.

Левенте Модьор добавил, что те, кто причастен к военным преступлениям, должен нести ответственность по закону.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или любой принадлежности. Мы убеждены, что в конце концов справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно ее ни было достичь. Но это то, что мы думаем и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", - сказал он.

Ранее в администрации Орбана заявили, что не будут арестовывать российского лидера, если бы тот приехал в страну, несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом.

В Литве заверили, что арестовали бы президента России по ордеру МУС.

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