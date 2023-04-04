Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В МЗС Угорщини назвали "символічним" ордер суду в Гаазі на арешт Путіна

Вівторок, 4 квітня 2023, 07:23

У Міністерстві закордонних справ Угорщини зазначили, що ордер на арешт президента Росії від Міжнародного кримінального суду є "символічним сигналом" і такі символічні кроки не наближають завершення війни.

Про це в коментарі Суспільному сказав заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентського державного секретаря Левенте Модьор, пише "Європейська правда".

Модьор зазначив, що Путін просто не поїде у держави, в яких його можуть затримати, що робить ордер МКС "символічним".

"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", — сказав Модьор.

Він додав, що натомість Угорщина зосередиться на тому, надати відчутну допомогу Україні, зокрема покращити життя тих українських дітей, які відвідують державні школи в Угорщині. "Ми зосереджені на цьому, а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз", — зазначив дипломат.

Левенте Модьор додав, що ті, хто причетний до воєнних злочинів, має нести відповідальність згідно із законом.

"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни чи будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій. Скажімо, ми загалом підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", — сказав він.

Раніше в адміністрації Орбана заявили, що не будуть заарештовувати російського лідера, якби той приїхав в країну, попри ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

У Литві запевнили, що заарештували б президента Росії за ордером МКС.

Читайте також: Три сценарії трибуналу для Путіна. Як довести до вироку міжнародний суд над керівництвом РФ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Міжнародні суди Угорщина

Статті

Фінляндія змінює владу: чого чекати від відставки Санни Марін з посади прем'єра

Попри успішний результат своєї партії, Санна Марін буде змушена залишити прем’єрську посаду, передавши її лідеру "Національної коаліції" Петтері Орпо.
3 квітня 2023 — Марія Ємець, Європейська правда

За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги

Президент, що зробив ставку на національно-орієнтований електорат, програє молодому політику, чиї політичні погляди залишаються не до кінця відомими.
3 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

Тепер розширення НАТО не викликає сумнівів. А Москва, знесилена війною проти України, змогла відповісти лише істерикою...
31 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда