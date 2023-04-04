В Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с техникой на путях: десятки пострадавших

В Нидерландах небольшой пассажирский поезд столкнулся со строительным оборудованием, которое оказалось на том же пути, и сошел с рельсов, в результате аварии пострадали около 30 человек.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 3:25 в северном пригороде Гааги. Представитель железной дороги рассказал, что поезд следовал из Лейдена в Гаагу. На путях по непонятным причинам оказался небольшой строительный кран и поезд врезался в него.

Фото: Region 15

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, начался пожар.

Фото: Region 15

В том же месте со строительным оборудованием столкнулся грузовой поезд. Как могли произойти эти ошибки, пока непонятно.

Тридцать из около 50-60 пассажиров получили травмы, среди них есть пострадавшие в тяжелом состоянии. Части людей оказали первую помощь на месте и приютили их в ближайших домах, других госпитализировали.

Напомним, в Греции в конце февраля произошла худшая в истории страны железнодорожная авария - в результате лобового столкновения поездов погибли почти 60 человек.