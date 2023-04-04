Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з технікою на коліях: десятки постраждалих

фото
Вівторок, 4 квітня 2023, 07:46

У Нідерландах невеликий пасажирський потяг зіткнувся з будівельним обладнанням, яке опинилось на тій самій колії, та зійшов з рейок, внаслідок аварії постраждали близько 30 осіб.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 3:25 у північному передмісті Гааги. Речник залізниці розповів, що потяг прямував з Лейдена до Гааги. На колії з незрозумілих причин опинився невеликий будівельний кран і потяг врізався у нього.

 
Фото: Region 15

Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, почалась пожежа.

 
Фото: Region 15

У тому ж місці з будівельним обладнанням зіткнувся вантажний потяг. Як могли статися ці помилки, поки незрозуміло. 

Тридцять із близько 50-60 пасажирів отримали травми, серед них є постраждалі у важкому стані. Частині людей надали першу допомогу на місці та прихистили їх у найближчих будинках, інших госпіталізували. 

Нагадаємо, у Греції наприкінці лютого сталася найгірша в історії країни залізнична аварія - внаслідок лобового зіткнення потягів загинули майже 60 осіб. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди інциденти

Статті

Фінляндія змінює владу: чого чекати від відставки Санни Марін з посади прем'єра

Попри успішний результат своєї партії, Санна Марін буде змушена залишити прем’єрську посаду, передавши її лідеру "Національної коаліції" Петтері Орпо.
3 квітня 2023 — Марія Ємець, Європейська правда

За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги

Президент, що зробив ставку на національно-орієнтований електорат, програє молодому політику, чиї політичні погляди залишаються не до кінця відомими.
3 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

Тепер розширення НАТО не викликає сумнівів. А Москва, знесилена війною проти України, змогла відповісти лише істерикою...
31 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда