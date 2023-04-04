У Нідерландах пасажирський потяг зіткнувся з технікою на коліях: десятки постраждалих

У Нідерландах невеликий пасажирський потяг зіткнувся з будівельним обладнанням, яке опинилось на тій самій колії, та зійшов з рейок, внаслідок аварії постраждали близько 30 осіб.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 3:25 у північному передмісті Гааги. Речник залізниці розповів, що потяг прямував з Лейдена до Гааги. На колії з незрозумілих причин опинився невеликий будівельний кран і потяг врізався у нього.

Фото: Region 15

Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, почалась пожежа.

Фото: Region 15

У тому ж місці з будівельним обладнанням зіткнувся вантажний потяг. Як могли статися ці помилки, поки незрозуміло.

Тридцять із близько 50-60 пасажирів отримали травми, серед них є постраждалі у важкому стані. Частині людей надали першу допомогу на місці та прихистили їх у найближчих будинках, інших госпіталізували.

Нагадаємо, у Греції наприкінці лютого сталася найгірша в історії країни залізнична аварія - внаслідок лобового зіткнення потягів загинули майже 60 осіб.