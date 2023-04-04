Экс-госсекретарь Трампа считает, что США недостаточно поддерживают Украину 

Глава Госдепа США времен Дональда Трампа Майк Помпео считает недостаточными усилия действующей американской администрации в поддержку Украины в войне против России.

Об этом Помпео рассказал в интервью "Европейской правде", находясь в Киеве.

Помпео, который по данным американских СМИ может принять участие в президентской гонке 2024 года, считает, что война в Украине прежде всего является вызовом для Европы, поэтому, по его мнению, европейцы должны делать больше, чем делают сейчас.

Но, по его словам, это не означает, что в продолжении поддержки Украины нет глубокого американского интереса.

"Я считаю, что мы делаем недостаточно для поддержки Украины, а то, что делаем - делаем недостаточно быстро. Трагедия заключается в том, что мы могли бы предоставить Украине такую поддержку, при которой бы все это уже закончилось - но не сделали этого", - сказал политик.

Помпео добавил, что в обеих политических партиях США можно найти тех, кто с этим не согласится. "Но я убежден, что помощь вам имеет для Америки невероятное значение", - отметил он.

По словам Помпео, он лично хотел бы, чтобы США предоставляли Украине больше оружия и делали это быстрее.

"Сейчас американская администрация очень медленная в этих решениях и слишком обеспокоена тем, как не спровоцировать Путина. Именно это является причиной задержек. Из-за этого, и из-за того, что вы не получили дальнобойное оружие и т.д., ситуация (на фронте. - Ред.) сейчас такая, как мы видим", - отметил экс-глава Государственного департамента США.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Помпео также отличился жесткой позицией - в частности, назвал действия РФ геноцидом.

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