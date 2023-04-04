Бывший госсекретарь США Помпео: Украине надо прекратить концентрироваться на выборах в Америке

Экс-глава Госдепа США времен Дональда Трампа Майк Помпео считает, что для продолжения поддержки Соединенных Штатов Украине следует прекратить концентрироваться на американских выборах и вместо этого продолжить демонстрировать готовность бороться за свой суверенитет и проводить реформы.

Об этом Помпео рассказал в интервью "Европейской правде", находясь в Киеве.

"Вам надо прекратить концентрироваться на выборах в США, до которых еще полтора года", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, проголосуют ли американские избиратели в 2024 году за кандидата, который выступает за решительную поддержку Украины.

"Потому что от украинского руководства мы ожидаем, что оно продолжит делать то, что делало до сих пор, будет демонстрировать готовность и дальше бороться за ваш суверенитет. И если это сохранится - то сохранится и поддержка Украины по всему миру", - пояснил он свою позицию.

Помпео, которого называют вероятным кандидатом на президентских выборах, отдельно подчеркнул свою уверенность в том, что США будут продолжать поддерживать Украину.

"Что делать вам на этом пути? Концентрируйтесь на том, что вы можете изменить для украинского народа, для украинцев. Начните реформы, которые приведут к тому, что к вам придут американские инвесторы", - сказал он.

Помпео подчеркнул, что политикам в Украине надо быть готовыми выполнять эту работу и во время войны, и после того, как она наконец завершится.

В интервью Помпео также назвав недостаточными усилия действующей американской администрации в поддержку Украины в войне против России.

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