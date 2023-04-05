Турция в июне обсудит со Швецией ее вступление в НАТО

Представители Турции и Швеции проведут встречу в первой половине июня, чтобы обсудить перспективы вступления Стокгольма в Североатлантический Альянс - сейчас его блокирует Анкара из-за, как она утверждает, недостаточной борьбы с терроризмом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью агентству Anadolu заявил советник президента Турции Ибрагим Калин.

Чиновник отметил, что Швеция еще не полностью выполнила требования турецкой стороны относительно членства в НАТО, и Анкара "много раз четко и ясно заявляла об этом шведской стороне".

"После того, как наш парламент одобрил членство Финляндии в НАТО, мы договорились провести следующую встречу (со Швецией - ред.) в первую или вторую неделю июня", - добавил Калин, объяснив время тем, что с 1 июня в Швеции вступает в силу новый антитеррористический закон, который станет шагом на пути выполнения ею требований Анкары.

Советник Эрдогана подчеркнул, что Стокгольм должен выполнить до 1 июня и другие требования - какие именно, он не уточнил.

"Мы не считаем правильными заявления вроде: "Швеция сделала свою часть, теперь очередь Турции, Турция должна сделать свою часть". Понятно, каковы наши критерии и наши требования. Насколько они выполнены, можно легко проверить численно и фактически", - добавил он.

Как известно, во вторник Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Страна подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией, но в марте Турция решила отложить ратификацию вступления Стокгольма, сославшись на его недостаточную борьбу с терроризмом.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник подчеркнул, что Швеция, как и Финляндия, выполнила все условия для приобретения полноправного членства в НАТО, и выразил надежду на скорейшее воплощение этого процесса.