Туреччина у червні обговорить зі Швецією її вступ до НАТО

Представники Туреччини та Швеції проведуть зустріч у першій половині червня, щоб обговорити перспективи вступу Стокгольма в Північноатлантичний Альянс – зараз його блокує Анкара через, як вона стверджує, недостатню боротьбу з тероризмом.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю агенції Anadolu заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Посадовець зазначив, що Швеція ще не повністю виконала вимоги турецької сторони щодо членства в НАТО, і Анкара "багато разів чітко та ясно заявляла про це шведській стороні".

"Після того, як наш парламент схвалив членство Фінляндії в НАТО, ми домовилися провести наступну зустріч (зі Швецією – ред.) в перший або другий тиждень червня", – додав Калин, пояснивши час тим, що з 1 червня у Швеції набуває чинності новий антитерористичний закон, який стане кроком на шляху виконання нею вимог Анкари.

Радник Ердогана підкреслив, що Стокгольм повинен виконати до 1 червня й інші вимоги – які саме, він не уточнив.

"Ми не вважаємо правильними заяви на кшталт: "Швеція зробила свою частину, тепер черга Туреччини, Туреччина повинна зробити свою частину". Зрозуміло, якими є наші критерії і наші вимоги. Наскільки вони виконані, можна легко перевірити чисельно і фактично", – додав він.

Як відомо, у вівторок Фінляндія офіційно стала 31-м повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Країна подала заявку на вступ до НАТО разом зі Швецією, але в березні Туреччина вирішила відкласти ратифікацію вступу Стокгольма, пославшись на його недостатню боротьбу з тероризмом.

Напередодні генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у вівторок підкреслив, що Швеція, як і Фінляндія, виконала всі умови для набуття повноправного членства в НАТО, й висловив сподівання на якнайшвидше втілення цього процесу.