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Суд официально признал банкротство пропагандистского RT France

Суббота, 8 апреля 2023, 13:01

Хозяйственный суд во Франции официально признал банкротство франкоязычного отдела российского пропагандистского телеканала RT (Russia Today).

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", об этом объявила руководитель телеканала Ксения Федорова.

В своем Twitter Федорова в пятницу написала, что суд в Нантер принял решение о начале ликвидации RT France, и назвала "цензурой" действия, которые заставили телеканал прекратить работу.

Напомним, в январе 2023 года RT France прекратил деятельность в результате замораживания его банковских счетов.

Вещание телеканала в ЕС было запрещено еще с начала полномасштабной войны России против Украины, рядом с другими подконтрольными Кремлю информационными ресурсами, однако RT France продолжал производить контент в своем парижском офисе и транслировать его на страны, где канал не запрещали - как, например, франкоязычные страны Африки.

19 января во Франции заблокировали счета телеканала. Федорова в комментариях СМИ сказала, что это произошло на основе 9-го пакета санкций Евросоюза против России за войну против Украины.

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