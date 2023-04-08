Суд официально признал банкротство пропагандистского RT France
Хозяйственный суд во Франции официально признал банкротство франкоязычного отдела российского пропагандистского телеканала RT (Russia Today).
Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", об этом объявила руководитель телеканала Ксения Федорова.
В своем Twitter Федорова в пятницу написала, что суд в Нантер принял решение о начале ликвидации RT France, и назвала "цензурой" действия, которые заставили телеканал прекратить работу.
Напомним, в январе 2023 года RT France прекратил деятельность в результате замораживания его банковских счетов.
Вещание телеканала в ЕС было запрещено еще с начала полномасштабной войны России против Украины, рядом с другими подконтрольными Кремлю информационными ресурсами, однако RT France продолжал производить контент в своем парижском офисе и транслировать его на страны, где канал не запрещали - как, например, франкоязычные страны Африки.
19 января во Франции заблокировали счета телеканала. Федорова в комментариях СМИ сказала, что это произошло на основе 9-го пакета санкций Евросоюза против России за войну против Украины.