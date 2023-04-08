Cуд офіційно визнав банкрутство пропагандистського RT France 

Господарський суд у Франції офіційно визнав банкрутство франкомовного відділу російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це оголосила керівниця телеканалу Ксєнія Федорова.

У своєму Twitter Федорова у п’ятницю написала, що суд у Нантер ухвалив рішення про початок ліквідації RT France, та назвала "цензурою" дії, що змусили телеканал припинити роботу.

Нагадаємо, у січні 2023 року RT France припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків.

Мовлення телеканалу у ЄС було заборонене ще з початку повномасштабної війни Росії проти України, поруч з іншими підконтрольними Кремлю інформаційними ресурсами, проте RT France продовжував виробляти контент у своєму паризькому офісі і транслювати його на країни, де канал не забороняли - як, наприклад, франкомовні країни Африки.

19 січня у Франції заблокували рахунки телеканалу. Федорова у коментарях ЗМІ сказала, що це сталося на основі 9-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за війну проти України.