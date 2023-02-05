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Польские пограничники ежедневно останавливают десятки мигрантов на границе с Беларусью

Воскресенье, 5 февраля 2023, 10:27

В течение последней недели польские пограничники ежедневно фиксируют попытки нелегального пересечения границы мигрантами, которые пытаются попасть в ЕС через территорию Беларуси, самая большая группа насчитывала более 70 человек.

Об этом пограничники сообщают в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Так, за субботу 4 февраля незаконно попасть в страну пытались 31 человек, 3 февраля - 55, 2 февраля - 46. Больше всего попыток обнаружили 29 января, когда пересечь границу пытались 76 человек. Среди мигрантов - граждане Турции, Сирии, Ирана и многих стран Африки.

Также сообщают о задержании лиц, которые помогают мигрантам найти лазейку в границе и продолжить путешествие вглубь ЕС.

За неделю пограничники поймали семерых проводников, которые, как считается, помогают мигрантам попасть из Беларуси в Польшу, заходя вместе с ними, а затем возвращаются в Беларусь и якобы получают гонорар в размере более 2000 долларов за выполненное задание. Среди таких задержанных - граждане Турции, Ирака, Туркменистана, Азербайджана. В отношении таких лиц начинают административные производства с целью возвращения в страны происхождения.

Также сообщают о пяти задержанных за содействие мигрантам, среди них граждане Украины и Грузии.

Напомним, с лета 2022 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Литва и Польша после этого начали строить заграждение на границе с Беларусью.

Латвия продлила до мая режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, чтобы иметь юридические инструменты для борьбы с нелегальной миграцией.

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Польша Беларусь шантаж мигрантами

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