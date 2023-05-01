Протестующие вступили в столкновения с полицией в ночь на 1 мая в Берлине

На квир-феминистической демонстрации "Верни ночь" в районе Берлина Кройцберг в ночь на 1 мая произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Отдельных участников акции взяли под стражу. По словам полиции, из толпы несколько раз детонировали пиротехнические предметы, а в правоохранителей время от времени бросали бутылки.

Полиция остановила около 2 000 человек на Кепеникерштрассе вскоре после начала марша протеста от площади Марианненплац до Шлезишес Тор. Как пояснил представитель полиции, некоторые участники марша протеста в конце колонны слишком далеко отошли от остальной толпы.

Накануне берлинская полиция ожидала, что в марше протеста примут участие от нескольких сотен до более тысячи человек.

Во второй половине дня около 650 человек собрались на антикапиталистическую демонстрацию в другом районе Берлина Веддинг. Они двинулись от станции метро Seestrasse до улицы Бадштрассе. Девизом протеста было "Мир вместо капитализма – остановить гонку вооружений и покончить с бедностью".

На транспарантах было написано "Революция – борьба за социализм", "Стоп НАТО" и "Остановите войну против России. Нет оружию для Украины. За разгром НАТО".

По данным полиции, эта демонстрация прошла спокойно.

Полиция уделяет особое внимание обеспечению безопасности 19 митингов, зарегистрированных на 1 мая. Также принимаются меры для защиты спасателей из пожарной бригады и врачей скорой помощи от возможных нападений. Если на демонстрации возникнут беспорядки, полиция будет действовать, как и в предыдущие годы, и сначала попросит организаторов успокоить участников. "Если это не сработает, мы подойдем к людям и скажем им, что что-то идет в неправильном направлении, а затем примем последовательные меры", – сказали в полиции.

Кульминацией протестов станет так называемая революционная первомайская демонстрация 1 мая, которая начнется в 18:00 на улице Германнштрассе в Нойкьольне и переместится на площадь Ораниенплац в Кройцберге.

В предыдущие годы после этой демонстрации неоднократно происходили беспорядки и нападения на полицию, но в последнее время ситуация успокоилась. В этом году уже были беспорядки в ночь на субботу.

Новый бургомистр Берлина Кай Вегнер надеется на мирное проведение Первомая.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер также призвала к мирным формам протеста. "1 мая означает социальную справедливость и социальную сплоченность. Я призываю все группы к мирным демонстрациям", – сказала она в воскресенье.

Напомним, Франция ожидает новую крупную акцию протеста против утвержденной пенсионной реформы, которую профсоюзы анонсировали на 1 мая.