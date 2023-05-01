Протестувальники вступили в сутички з поліцією в ніч на 1 травня в Берліні

На квір-феміністичній демонстрації "Поверни ніч" у районі Берліна Кройцберг в ніч на 1 травня сталися сутички між демонстрантами та поліцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Окремих учасників акції взяли під варту. За словами поліції, з натовпу кілька разів детонували піротехнічні предмети, а в правоохоронців час від часу кидали пляшки.

Поліція зупинила близько 2 000 осіб на Кепенікерштрассе незабаром після початку маршу протесту від площі Маріанненплац до Шлезішес Тор. Як пояснив речник поліції, деякі учасники маршу протесту в кінці колони занадто далеко відійшли від решти натовпу.

Напередодні берлінська поліція очікувала, що в марші протесту візьмуть участь від кількох сотень до понад тисячі осіб.

У другій половині дня близько 650 людей зібралися на антикапіталістичну демонстрацію у іншому районі Берліна Веддінг. Вони рушили від станції метро Seestrasse до вулиці Бадштрассе. Девізом протесту було "Мир замість капіталізму – зупинити гонку озброєнь і покінчити з бідністю".

На транспарантах було написано "Революція – боротьба за соціалізм", "Стоп НАТО" і "Зупиніть війну проти Росії. Ні зброї для України. За розгром НАТО".

За даними поліції, ця демонстрація пройшла спокійно.

Поліція приділяє особливу увагу забезпеченню безпеки 19 мітингів, зареєстрованих на 1 травня. Також вживаються заходи для захисту рятувальників з пожежної бригади і лікарів швидкої допомоги від можливих нападів. Якщо на демонстрації виникнуть заворушення, поліція діятиме, як і в попередні роки, і спочатку попросить організаторів заспокоїти учасників. "Якщо це не спрацює, ми підійдемо до людей і скажемо їм, що щось йде в неправильному напрямку, а потім вживатимемо послідовних заходів", – сказали в поліції.

Кульмінацією протестів стане так звана революційна першотравнева демонстрація 1 травня, яка розпочнеться о 18:00 на вулиці Германнштрассе в Нойкьольні і переміститься на площу Оранієнплац у Кройцберзі.

У попередні роки після цієї демонстрації неодноразово відбувалися заворушення і напади на поліцію, але останнім часом ситуація заспокоїлася. Цього року вже були заворушення в ніч на суботу.

Новий бургомістр Берліна Кай Вегнер сподівається на мирне проведення Першотравня.

Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер також закликала до мирних форм протесту. "1 травня означає соціальну справедливість і соціальну згуртованість. Я закликаю всі групи до мирних демонстрацій", – сказала вона в неділю.

Нагадаємо, Франція очікує нову велику акцію протесту проти затвердженої пенсійної реформи, яку профспілки анонсували на 1 травня.