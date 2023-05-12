Премьер Эстонии отреагировала на скандал с организацией, которая собирала деньги для Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала скандал с некоммерческой организацией Slava Ukraini, которую подозревают в мошенничестве.

Об этом она сказала в комментарии Postimees, сообщает "Европейская правда".

Каллас назвала досадным случаем ситуацию с организацией, которая собирала деньги для Украины.

"Как и в случае со всеми другими производствами, для этого есть отдельные институты, и мы производство не комментируем", – отметила она.

9 мая стало известно, что Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных некоммерческой организацией Slava Ukraini в поддержку Украины.

Расследование в Эстонии началось после того, как украинские правоохранители начали расследовать деятельность украинского партнера Slava Ukraini – организации All for Victory.

По данным СМИ, Государственное бюро расследований Украины начало расследование еще 24 марта по двум статьям: хищение имущества и использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований с целью получения прибыли.