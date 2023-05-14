Сунак будет добиваться большей поддержки Украины на международных саммитах на следующей неделе

Британский премьер-министр Риши Сунак будет подталкивать других мировых лидеров к оказанию большей поддержки Украине, когда он примет участие в международных саммитах на следующей неделе.

Об этом сообщили в офисе главы британского правительства, пишет "Европейская правда".

Сунак во вторник отправится в Исландию, чтобы встретиться с другими европейскими лидерами, которые участвуют в саммите Совета Европы.

Затем он полетит в Токио, чтобы объявить о сотрудничестве с Японией в области обороны и технологий, а затем встретится с лидерами других стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме.

На саммите G7 Сунак будет настаивать на большей помощи Украине, в то время как она готовится к обострению военных действий против России, заявили на Даунинг-стрит

"На этой неделе премьер-министр Риши Сунак осуществит насыщенный тур международных встреч с целью стимулирования экономического роста и инвестиций в Великобритании, усиления поддержки Украины и решения критических глобальных проблем, таких как нелегальная миграция", – сообщили в офисе Сунака.

Великобритания в четверг стала первой страной, которая начала поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности.

В субботу Германия объявила о предоставлении 2,7 миллиарда евро военной помощи Украине.



